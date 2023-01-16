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Ольга Романова
редактор
21:36, Сьогодні
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Ракицький повернувся до «Шахтаря»

Ракицький повернувся до «Шахтаря»

33-річний український захисник Ярослав Ракіцький на правах вільного агента переходить до «Шахтаря».

Контракт із гравцем розраховано до кінця сезону, про це повідомила пресслужба донецького клуба.

Нагадаємо, Ракіцький є вихованцем «Шахтаря». За першу команду «оранжево-чорних» він виступав від 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і разом з нею здобув 19 трофеїв.

Навесні 2022 року Ярослав приєднався до «гірників» для участі в благодійних матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Першу частину сезону-2022/23 Ракіцький провів у турецькому клубі «Адана Демірспор».

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#Шахтар #Ракицький
Ольга Романова
редактор
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