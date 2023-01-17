  • Головна
  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 117 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:56, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 117 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 117 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати особового складу Росії з 24 лютого по 17 січня склали 116 950 або  870 окупантів було ліквідовано минулої доби.

Також оборонці учора ліквідували ще три танки, а загалом – 3121, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога:

  • танків – 3121 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин – 6215 (+11)
  • артилерійських систем – 2104 (+5)
  • РСЗВ – 441 (+3) од, 
  • засоби ППО – 220 (+0) од,
  • літаків – 286 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 276 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),
  • крилаті ракети – 749 (+0),
  • кораблі – 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7)
  • спеціальна техніка – 190 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 117 тисяч окупантів, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Site rules