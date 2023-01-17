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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 117 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати особового складу Росії з 24 лютого по 17 січня склали 116 950 або 870 окупантів було ліквідовано минулої доби. Також оборонці учора ліквідували ще три танки, а загалом – 3121, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Втрати ворога: танків – 3121 (+3) од,

бойових броньованих машин – 6215 (+11)

артилерійських систем – 2104 (+5)

РСЗВ – 441 (+3) од,

засоби ППО – 220 (+0) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),

крилаті ракети – 749 (+0),

кораблі – 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7)

спеціальна техніка – 190 (+0).

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