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"Постійна стрілянина 24/7": харківські тероборонівці показали бій на передовій, - ВІДЕО
Харківський окремий батальйон ТрО опублікував відео бою з передової.
Відеозапис опублікували на Ютуб-каналі батальйону, - передає "Думка”.
У 4-хвилинному записі боєць фільмує своїх побратимів в окопах у хвилину затишшя. Проте вже за хвилину починається обстріл. Боєць каже: "Там "Гради” лягли”. Потім чутно автоматні черги, зав'язався бій.
"Поранені та загиблі побратими. Постійна стрілянина з автоматів та кулеметів, обстріли з мінометів, гранатометів та гармат. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень. Саме так воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони захищають Україну від орди московських орків”, - прокоментували відео у батальйоні.
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