"Постійна стрілянина 24/7": харківські тероборонівці показали бій на передовій, - ВІДЕО

Харківський окремий батальйон ТрО опублікував відео бою з передової.

Відеозапис опублікували на Ютуб-каналі батальйону, - передає "Думка”.

У 4-хвилинному записі боєць фільмує своїх побратимів в окопах у хвилину затишшя. Проте вже за хвилину починається обстріл. Боєць каже: "Там "Гради” лягли”. Потім чутно автоматні черги, зав'язався бій.

"Поранені та загиблі побратими. Постійна стрілянина з автоматів та кулеметів, обстріли з мінометів, гранатометів та гармат. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень. Саме так воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони захищають Україну від орди московських орків”, - прокоментували відео у батальйоні.