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  • Прикордонники знищили взвод окупантів під Бахмутом: ліквідовано 12 росіян,- ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
14:45, Сьогодні

Прикордонники знищили взвод окупантів під Бахмутом: ліквідовано 12 росіян,- ВІДЕО

Прикордонники знищили взвод окупантів під Бахмутом: ліквідовано 12 росіян,- ВІДЕО

Українські прикордонники знищили взвод російських окупантів під Бахмутом на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Учора упродовж дня прикордонники відбивали штурм ворога на один з передових опорних пунктів поблизу міста-фортеці Бахмут. Ворожі сили під прикриттям артилерії провели декілька тривалих атак українських оборонців.

Військовослужбовці прикордонного підрозділу відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Крім того, вогневу підтримку нашим захисникам надано засобами командування Сил оборони на цьому напрямку.

Атака окупантів захлинулася. У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника – 12 вбитими, а приблизно 17 осіб пораненими.

Рашисти понесли втрати: 12 вбитих та приблизно 17 поранених.

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#Бахмут #прикордонники #штурм #окупанти
Ольга Романова
редактор
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