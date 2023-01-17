Прикордонники знищили взвод окупантів під Бахмутом: ліквідовано 12 росіян,- ВІДЕО

Українські прикордонники знищили взвод російських окупантів під Бахмутом на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Учора упродовж дня прикордонники відбивали штурм ворога на один з передових опорних пунктів поблизу міста-фортеці Бахмут. Ворожі сили під прикриттям артилерії провели декілька тривалих атак українських оборонців.

Військовослужбовці прикордонного підрозділу відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Крім того, вогневу підтримку нашим захисникам надано засобами командування Сил оборони на цьому напрямку.

Атака окупантів захлинулася. У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника – 12 вбитими, а приблизно 17 осіб пораненими.

Рашисти понесли втрати: 12 вбитих та приблизно 17 поранених.