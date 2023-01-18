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  • Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС України
Роман Лазоренко
головний редактор
10:40, Сьогодні

Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС України

Сьогодні, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на своїй сторінці у Фесбуці.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар", - написав Клименко.
За його словами, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.
22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.
"На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.", - додав Клименко.

Також  речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі телеканалу "Апостроф" повідомив, що це був гвинтокрил ДСНС, який виконував свої завдання.

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#керівництвоМВС #Денис Монастирський #Євген Єнін #авіакатастрофа
Роман Лазоренко
головний редактор
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