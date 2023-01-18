Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС України

Сьогодні, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на своїй сторінці у Фесбуці.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар", - написав Клименко.

За його словами, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

"На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.", - додав Клименко.