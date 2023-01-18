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На Донеччині росіяни поранили двох мирних людей, десятки будинків пошкоджені, - ФОТО
Цієї ночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту.
Про це повідомив голова Донецької ОДА, коментуючи оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 січня.
"На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Орлівці Очеретинської громади — у селі пошкоджено 6 приватних будинків. Ще 3 будинки пошкоджено у Кураховому. Зафіксовано періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади", - написав Кириленко.
За його словами, на Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара — інформація про постраждалих не надходила.
На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на околицях Званівської громади. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Тернах, зафіксовано майже 20 прильотів по Торському і Зарічному. За попередньою інформацією, без жертв.
Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
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