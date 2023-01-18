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  • На Харківщині та Донеччині тривають аварійні відключення світла
Ольга Романова
редактор
15:52, Сьогодні
Надійне джерело

На Харківщині та Донеччині тривають аварійні відключення світла

На Харківщині та Донеччині тривають аварійні відключення світла

Енергогенеруючі підприємства на сьогодні не покривають і чверті споживання електрики в Україні, тому аварійні відключення застосовані у восьми областях - Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській. Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж учора. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні", - йдеться в повідомленні.

Наразі для обмеження споживання до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

Нагадуємо, кожний обленерго (перелік тут ) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. 

"Унаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій", - пояснили причину дефіциту в Укренерго.

Зазначається, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це - найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

"Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит", - додали в компанії.

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#Харківщина #Донеччина #світло #відключення
Ольга Романова
редактор
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