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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 118 530 окупантів та 3136 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:24, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 118 530 окупантів та 3136 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 118 530 окупантів та 3136 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 118 530 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 118530 (+760) осіб ліквідовано;
  • танків - 3136 (+6);
  • бойових броньованих машин - 6235 (+10);
  • артилерійських систем - 2122 (+14);
  • РСЗВ - 442 (+0);
  • засоби ППО - 220 (+0);
  • літаків - 287 (+0);
  • гелікоптерів - 277 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6);
  • крилаті ракети - 749 (+0);
  • кораблі / катери - 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7);
  • спеціальна техніка - 190 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 118 530 окупантів та 3136 танків, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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