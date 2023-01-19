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  • На Харківщині затримали колишніх працівників "Укрзалізниці", які допомагали окупантам
Роман Лазоренко
головний редактор
11:33, Сьогодні

На Харківщині затримали колишніх працівників "Укрзалізниці", які допомагали окупантам

На Харківщині затримали колишніх працівників "Укрзалізниці", які допомагали окупантам

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом ексспівробітникам регіональної філії Укрзалізниці за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп‘янськ російські загарбники створили виробничий підрозділ «Куп’янськ-Південна дистанція колії» (ПЧ-16) так званого підприємства «Куп'янська залізниця», інформує Харківська обласна прокуратура.

Четверо експрацівників регіональної філії Укрзалізниці пішли на співпрацю з окупантами. Один з них — 46-річний мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий — обійняв посаду «начальника дистанції» в окупаційній залізниці. У свою чергу, 30-річний та 37-річний чоловік стали його «заступниками».  

Четвертий зловмисник теж добровільно пішов працювати на окупантів: його російські загарбники призначили «головним інженером».

Всі вони сприяли постачанню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до окупованих територій Харківщини. 

Крім того, «начальник дистанції» закликав місцевих мешканців влаштовуватись на роботу до «залізничного підприємства». 

Наразі троє чоловіків перебувають під вартою. 

46-річний «начальник дистанції» втік на територію РФ: йому повідомлено про підозру заочно.  

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

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#Харківщина #прокуратура #колаборант
Роман Лазоренко
головний редактор
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