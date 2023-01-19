11:33, Сьогодні
На Харківщині затримали колишніх працівників "Укрзалізниці", які допомагали окупантам
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом ексспівробітникам регіональної філії Укрзалізниці за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
За даними слідства, під час окупації м. Куп‘янськ російські загарбники створили виробничий підрозділ «Куп’янськ-Південна дистанція колії» (ПЧ-16) так званого підприємства «Куп'янська залізниця», інформує Харківська обласна прокуратура.
Четверо експрацівників регіональної філії Укрзалізниці пішли на співпрацю з окупантами. Один з них — 46-річний мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий — обійняв посаду «начальника дистанції» в окупаційній залізниці. У свою чергу, 30-річний та 37-річний чоловік стали його «заступниками».
Четвертий зловмисник теж добровільно пішов працювати на окупантів: його російські загарбники призначили «головним інженером».
Всі вони сприяли постачанню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до окупованих територій Харківщини.
Крім того, «начальник дистанції» закликав місцевих мешканців влаштовуватись на роботу до «залізничного підприємства».
Наразі троє чоловіків перебувають під вартою.
46-річний «начальник дистанції» втік на територію РФ: йому повідомлено про підозру заочно.
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Ахметов: «Переконаний, що «Шахтар» зіграє товариський матч з «Челсі» на «Донбас Арені» в українському Донецьку»
У Донецьку обстріляно ремонтну базу "Геркулес - MOLOKO" - повідомляють про одного загиблого та чотирьох поранених, - ФОТО
Оголошення
14:34, 12 січня
8
16:35, 8 січня
9
16:35, 8 січня
5
14:34, 12 січня
13
18:40, 15 січня
84
live comments feed...