На Харківщині затримали колишніх працівників "Укрзалізниці", які допомагали окупантам

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом ексспівробітникам регіональної філії Укрзалізниці за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).



За даними слідства, під час окупації м. Куп‘янськ російські загарбники створили виробничий підрозділ «Куп’янськ-Південна дистанція колії» (ПЧ-16) так званого підприємства «Куп'янська залізниця», інформує Харківська обласна прокуратура.



Четверо експрацівників регіональної філії Укрзалізниці пішли на співпрацю з окупантами. Один з них — 46-річний мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий — обійняв посаду «начальника дистанції» в окупаційній залізниці. У свою чергу, 30-річний та 37-річний чоловік стали його «заступниками».



Четвертий зловмисник теж добровільно пішов працювати на окупантів: його російські загарбники призначили «головним інженером».

Всі вони сприяли постачанню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до окупованих територій Харківщини.

Крім того, «начальник дистанції» закликав місцевих мешканців влаштовуватись на роботу до «залізничного підприємства».

Наразі троє чоловіків перебувають під вартою.

46-річний «начальник дистанції» втік на територію РФ: йому повідомлено про підозру заочно.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.