Зеленський про переговори з Путіним: "Я не зовсім впевнений, що він ще живий"

Президент Володимир Зеленський не зовсім впевнений, що Володимир Путін ще живий.

Про це він сказав під час виступу на Українському сніданку в Давосі, передає "Українська правда".

"Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", – зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що Путін перед початком повномасштабної війни заперечував плани нападу на Україну, однак, він планував його і здійснив.

"Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Коли ми кажемо "мирні перемовини" – я не зовсім розумію, з ким", – пояснив Зеленський.

"Ми зараз з вами спілкуємось – ви точно знаєте, хто я, а я точно знаю, хто ви. Є свідки нашого життя. І навіть якщо ми спілкуємось про різні різні речі, ми можемо досягти консенсусу... Мені здається, що Росія має спочатку знайти "когось", а потім запропонувати "щось"", – додав президент.