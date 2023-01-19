  • Головна
  • Зеленський про переговори з Путіним: "Я не зовсім впевнений, що він ще живий"
Роман Лазоренко
головний редактор
11:44, Сьогодні
Надійне джерело

Зеленський про переговори з Путіним: "Я не зовсім впевнений, що він ще живий"

Зеленський про переговори з Путіним: "Я не зовсім впевнений, що він ще живий"

Президент Володимир Зеленський не зовсім впевнений, що Володимир Путін ще живий.

Про це він сказав під час виступу на Українському сніданку в Давосі, передає "Українська правда".

"Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", – зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що Путін перед початком повномасштабної війни заперечував плани нападу на Україну, однак, він планував його і здійснив.

"Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Коли ми кажемо "мирні перемовини" – я не зовсім розумію, з ким", – пояснив Зеленський.

"Ми зараз з вами спілкуємось – ви точно знаєте, хто я, а я точно знаю, хто ви. Є свідки нашого життя. І навіть якщо ми спілкуємось про різні різні речі, ми можемо досягти консенсусу... Мені здається, що Росія має спочатку знайти "когось", а потім запропонувати "щось"", – додав президент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #Путін
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
ТОП новини
У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО
Ахметов: «Переконаний, що «Шахтар» зіграє товариський матч з «Челсі» на «Донбас Арені» в українському Донецьку»
У Донецьку обстріляно ремонтну базу "Геркулес - MOLOKO" - повідомляють про одного загиблого та чотирьох поранених, - ФОТО
Усик звернувся до росіян: Якби ви не прийшли на Донбас, до українського Донецька, то не було б смертей
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту