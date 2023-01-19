Під Соледаром прикордонники знищили групу піхоти окупантів, - ВІДЕО

Прикордонні аеророзвідники на лінії фронту в районі Соледару продовжують допомагати мінометним та артилерійським розрахункам Сил оборони ефективно знищувати противника.

Днями з допомогою БПЛА прикордонників було успішно уражено місця укриття та скупчення піхоти російсько-окупаційних військ, інформує Державна прикордонна служба України.

Ворожі солдати гадали, що надійно сховалися в промисловій зоні. Але прикордонники довели протилежне. Після отримання координат розміщення підрозділу загарбників, українські артилеристи точним ударом вразили ціль.