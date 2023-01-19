Ватажок "ДНР" заявив, що вирішити проблему води зможе тільки після окупації частини Харківської області

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін вважає, що проблему із забезпеченням питною водою окупованої території Донецької області можна буде вирішити після окупації частини Харківської області.

Про це він розповів в ефірі одного із російських пропагандистських телеканалів, - повідомляє "ОстроВ".

"Зараз вживаються заходи - простягається водовід з річки Дон. Але повною мірою забезпечити міста республіки водою можна буде після звільнення (захоплення та окупації - ред.) Слов'янська та частини Харківської області", - заявив він.

Як повідомлялося раніше, з початком російського вторгнення в Україну на окупованих територіях Донецької області було серйозно порушено систему водопостачання. Вода надається за графіком – на 2-3 години один раз на три дні.