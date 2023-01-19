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  • Росіяни завдали по Донеччині 26 ударів за добу - є поранені
Ольга Романова
редактор
17:54, Сьогодні

Росіяни завдали по Донеччині 26 ударів за добу - є поранені

Поліцейські задокументували 26 удар по Донеччині Протягом доби під обстрілами перебували 16 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є поранені громадяни.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України 19 січня.

"Під прицілом рашистів опинились міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Неліпівка, села Красногорівка, Веселе, Іванівське, Времівка, Карлівка, Нескучне, Плещіївка, Хромове", - йдеться у повідомленні.

Армія рф вдарили з авіації, ЗРК «С-300», «Градів», «Ураганів», артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено 29 цивільних об’єктів – 25 житлових будинків, приміщення виправної колонії, непрацюючу електропідстанцію, газову трубу, автомобіль. Т

Також з авіації ворог бив по селах Времівка та Нескучне.

З «Ураганів» обстріляв селище Неліпівка.

В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила.

Ракетою «С-300» росіяни вдарили по Лиману, поцілили в об’єкт інфраструктури.

Крім того, дев’ять обстрілів пережила Авдіївка. Окупанти гатили по місту з «Градів» та артилерії. Руйнувань зазнали 9 багатоквартирних і 8 приватних будинків, поранено цивільного мешканця.

Внаслідок ворожих атак маємо травмованих у місті Часів Яр, селах Хромове та Іванівське.

"Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - зазначили правоохоронці.

Крім того, за допомогою поліції евакуйовано ще 124 людини, з початку обов’язкової евакуації - понад 35 810 осіб, серед них 5273 – діти, 2029– люди з інвалідністю.

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#Донеччина #обстріли #поранені #Авдіїка #поліція
Ольга Романова
редактор
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