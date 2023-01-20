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  • На Донбасі росіяни вкрали в ОБСЄ 50 броньованих автомобілів
Ольга Романова
редактор
09:16, Сьогодні

На Донбасі росіяни вкрали в ОБСЄ 50 броньованих автомобілів

На Донбасі росіяни вкрали в ОБСЄ 50 броньованих автомобілів

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) вимагає від Росії пояснень з приводу захоплених 50 броньованих автомобілів спостерігачів.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Протягом останніх 11 місяців РФ атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. З квітня 2022 року Росія незаконно утримує трьох співробітників СММ за сумнівними звинуваченнями. На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це - неприйнятно", - йдеться у заяві.

У ЄС наголошують, що Росія повинна негайно звільнити всіх затриманих співробітників ОБСЄ і повернути майно організації законному власнику.

Постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш заявив, що РФ "має надати вичерпні пояснення" з приводу захоплення автомобілів СММ та їх застосування на окупованих територіях сходу України.

"Ми категорично засуджуємо очевидну крадіжку та неправомірне використання автомобілів ОБСЄ, які, за повідомленнями, застосовуються Росією на Донбасі. Як було заявлено, організація не має ані персоналу, ані транспортних засобів, розгорнутих на сході України – і про цей факт росія добре знає. РФ повинна надати вичерпні пояснення", - сказав він.

Буш наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну "усіма необхідними для зупинення російської агресії ресурсами".

Нагадаємо, 24 лютого в тимчасово окупованих росією Донецьку та Луганську було затримано чотирьох українців – членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Згодом одного з них було звільнено.

У вересні російські пропагандистські ресурси повідомили, що так званий "верховний суд лнр" засудив до 13 років позбавлення волі двох співробітників СММ ОБСЄ - Максима Петрова та Дмитра Шабанова (перекладача та асистента з безпеки), яких "визнали винними у державній зраді".

У вересні минулого року "суд" окупантів на Луганщині засудив до 13 років позбавлення волі двох співробітників СММ ОБСЄ - Максима Петрова та Дмитра Шабанова (перекладача та асистента з безпеки), яких "визнали винними у державній зраді".

В ОБСЄ засудили "вироки" і  закликали звільнити утримуваних співробітників.

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#Донбас #ОБСЕ #автомобілі #росіяни
Ольга Романова
редактор
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