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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 119 тисяч окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 119 300 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 119300 (+770) осіб ліквідовано;
- танків - 3139 (+3);
- бойових броньованих машин - 6241 (+6);
- артилерійських систем - 2129 (+7);
- РСЗВ - 442 (+0);
- засоби ППО - 220 (+0);
- літаків - 287 (+0);
- гелікоптерів - 277 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4);
- крилаті ракети - 749 (+0);
- кораблі / катери - 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7);
- спеціальна техніка - 190 (+0).
Дані уточнюються.
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