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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 119 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
09:32, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 119 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 119 тисяч окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 119 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу - близько 119300 (+770) осіб ліквідовано;
  • танків - 3139 (+3);
  • бойових броньованих машин - 6241 (+6);
  • артилерійських систем - 2129 (+7);
  • РСЗВ - 442 (+0);
  • засоби ППО - 220 (+0);
  • літаків - 287 (+0);
  • гелікоптерів - 277 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4);
  • крилаті ракети - 749 (+0);
  • кораблі / катери - 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7);
  • спеціальна техніка - 190 (+0).

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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