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  • росіяни вдарили по Краматорську - ракета впала поблизу дитсадка, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
11:45, Сьогодні

росіяни вдарили по Краматорську - ракета впала поблизу дитсадка, - ФОТО

Окупанти РФ продовжують масовані обстріли житлових кварталів та цивільної інфраструктури  Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОДА Павло Кириленко у коментарі про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 січня.

"Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо", - написав він.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка Вугледарської громади і Веселе Комарської громади — без жертв.

На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено будинок, також були прильоти по Гірнику та прилеглим селам.

На ранок два масованих артобстріли пережила Авдіївка — ніхто не постраждав.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті, 1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади.

Вночі постраждав Часів Яр: пошкоджено 4 будинки та дитсадок. Напружена ситуація в Соледарській громаді: під вогнем Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара.

На Лисичанському напрямку 2 людини загинули у Дробишевому. Також у громаді 4 будинки пошкоджено у Закітному, обстріляні Лиман, Торське і Зарічне.

росіяни вдарили по Краматорську - ракета впала поблизу дитсадка, - ФОТО, фото-1
росіяни вдарили по Краматорську - ракета впала поблизу дитсадка, - ФОТО, фото-2
росіяни вдарили по Краматорську - ракета впала поблизу дитсадка, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #обстріли #Краматорськ #ПавлоКириленко
Роман Лазоренко
головний редактор
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