росіяни вдарили по Краматорську - ракета впала поблизу дитсадка, - ФОТО

Окупанти РФ продовжують масовані обстріли житлових кварталів та цивільної інфраструктури Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОДА Павло Кириленко у коментарі про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 січня.



"Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо", - написав він.



На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка Вугледарської громади і Веселе Комарської громади — без жертв.



На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено будинок, також були прильоти по Гірнику та прилеглим селам.

На ранок два масованих артобстріли пережила Авдіївка — ніхто не постраждав.



На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті, 1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади.

Вночі постраждав Часів Яр: пошкоджено 4 будинки та дитсадок. Напружена ситуація в Соледарській громаді: під вогнем Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара.



На Лисичанському напрямку 2 людини загинули у Дробишевому. Також у громаді 4 будинки пошкоджено у Закітному, обстріляні Лиман, Торське і Зарічне.