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росіяни вдарили по Краматорську - ракета впала поблизу дитсадка, - ФОТО
Окупанти РФ продовжують масовані обстріли житлових кварталів та цивільної інфраструктури Донеччини.
Про це повідомив керівник Донецької ОДА Павло Кириленко у коментарі про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 січня.
"Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо", - написав він.
На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка Вугледарської громади і Веселе Комарської громади — без жертв.
На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено будинок, також були прильоти по Гірнику та прилеглим селам.
На ранок два масованих артобстріли пережила Авдіївка — ніхто не постраждав.
На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті, 1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади.
Вночі постраждав Часів Яр: пошкоджено 4 будинки та дитсадок. Напружена ситуація в Соледарській громаді: під вогнем Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара.
На Лисичанському напрямку 2 людини загинули у Дробишевому. Також у громаді 4 будинки пошкоджено у Закітному, обстріляні Лиман, Торське і Зарічне.
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