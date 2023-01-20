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  • У МОН представили модель вступної кампанії-2023: на абітурієнтів чекає удосконалений НМТ
Роман Лазоренко
головний редактор
12:50, Сьогодні

У МОН представили модель вступної кампанії-2023: на абітурієнтів чекає удосконалений НМТ

У МОН представили модель вступної кампанії-2023: на абітурієнтів чекає удосконалений НМТ

У п’ятницю, 20 січня, Міносвіти представили модель вступної кампанії-2023 в Україні, яка, ймовірно, знову пройде в умовах дії воєнного стану в країні. У поточному році замість Зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти також складатимуть Національний мультипредметний тест, проте він дещо відрізнятиметься від НМТ минулого року.

Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет на брифінгу, модель нинішньої вступної кампанії — спільне напрацювання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, Українського центру оцінювання якості освіти, а також активних представників батьківської та освітньої спільноти, інформує "НВ".

НМТ пройде у вдосконаленому форматі: він складатиметься з двох обов'язкових предметів — української мови та математики, а також одного предмета на вибір.

Історія України цього року не буде обов'язковим для складання предметом.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив таке рішення тим, що абітурієнтам дозволять проявити свої найкращі здібності.
«Буде два обов'язкових предмета: українська мова та математика, а третій предмет на вибір. Для того, щоб ті, хто вступає на медицину виявили себе в біології, ті, хто вступає на природничі спеціальності — виявили себе у фізиці та хімії, ті хто на гуманітарні — в історії України та іноземній мові», — зазначив він.

В УЦОЯО роз'яснили, що вдосконалений НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких — обов'язкові, а третій — на вибір вступника.

Обов'язкові навчальні предмети — українська мова та математика, а на вибір — історія України, одна із іноземних мов(англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика. Предмет, тестування, за яким вступник бажатиме пройти на вибір, буде зазначений під час реєстрації для участі в НМТ.

НМТ проходитиме в один день. Тестування триватиме 180 хвилин, по 60 хвилин на кожен блок. При цьому абітурієнти зможуть самостійно розподіляти свій час на кожен з предметів.

Предмет, який абітурієнти вибиратимуть самостійно, буде універсальним. З цими результатами можна буде піти на будь-яку спеціальність, але до результатів НМТ будуть застосовані різні коефіцієнти. Якщо абітурієнт вступатиме на правовий напрямок підготовки — більшу вагу матиме результат з історії України, ніж з біології, а на медичний — навпаки.

Реєстрація для участі у НМТ розпочнеться у квітні в онлайн-режимі.

На даний момент передбачено проведення двох сесій НМТ: основної та додаткової. Основна сесія пройде у червні  додаткова – у червні-липні. У додатковій сесії тестування зможуть взяти участь ті абітурієнти, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Для вступу замість результатів НМТ 2023 також можна буде скористатися результатами НМТ 2022 або результатами ЗНО 2021/2020 років.

Також цього року здобувачі повної загальної середньої освіти не проходитимуть підсумкової державної атестації.

У вступній кампанії 2023 року не планується використовувати середні бали раніше отриманих документів про освіту та сільський коефіцієнт. Регіональний коефіцієнт буде визначено навесні, залежно від військово-політичної ситуації в Україні.

Усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра складатимуть Єдиний вступний іспит(ЄВЕ), в якому будуть два блоки: тест загальної навчальної компетентності(ТЗНК) та тест з іноземної мови(англійська, німецька, французька, іспанська).

Модель вступної кампанії-2023 буде розглянута у Верховній Раді на найближчому засіданні парламенту.

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#МОН #абітурієнти #НМТ
Роман Лазоренко
головний редактор
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