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Ольга Романова
редактор
15:10, Сьогодні

Як живе фронтовий Бахмут, - ВІДЕО

Як живе фронтовий Бахмут, - ВІДЕО

Бахмутський напрямок вже певний час залишається одним із найскладніших. При цьому, попри постійну небезпеку, волонтери продовжують надавати допомогу населенню фронтового Бахмута, яке перебуває під постійним штурмом окупантів. На східних околицях міста тривають вуличні бої, а пересуватися по Бахмуту самотужки небезпечно. Незважаючи на це, серед місцевого населення все менше бажаючих евакуюватися, адже ті, хто були готові виїхати, зробили це ще кілька місяців тому.

NV поспілкувався з жителями, які вирішили залишитися у фронтовому місті та дізналося, як їм вдається виживати в умовах війни.

Пересування по місту

По Бахмуту волонтери возять цивільних у броньованому авто. На запитання, чи є страх потрапити під обстріл, водій відповідає: «Дуже сильний страх є, і поки він залишається, ми будемо працювати. Якщо ти не боїшся, тобі треба звідси їхати».

Відсутність основних комунікацій

З жовтня у місті відсутні вода, світло та тепло. Бахмутчанам доводиться обігрівати оселі власноруч. Хтось встановив буржуйку, а деякі місцеві жителі збирають дрова, розводять на подвір'ях багаття і таким чином підігрівають воду, готують їжу та гріються.

Пункт незламності

Нещодавно в Бахмуті відкрили четвертий пункт незламності. Нині це єдине місце, де є інтернет. За словами волонтерів, найбільше зв’язок потрібен містянам для того, щоб спілкуватися зі своїми рідними, які евакуювалися. Також в пункті незламності можна випита гарячі напої, погрітися та поїсти.

Надання медичної допомоги

Жодна лікарня у місті наразі не працює. Для надання медичної допомоги або консультації, у Бахмут приїжджають лікарі-волонтери. Так, українсько-ізраїльська організація FRIDA відправила два десятки спеціалістів для прийому пацієнтів.

Як лікарі надають невідкладку допомогу цивільним та військовим, яких привозять з пораненнями після ближнього бою з ворогом, чому місцеві продовжують жити в будинках, в які прилетіли та не розірвалися снаряди та як виглядає зруйнований на 60% Бахмут — дивіться в репортажі NV.

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#Бахмут #Донеччина #війна
Ольга Романова
редактор
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