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  • "Укрзалізниця" призначає приміські поїзди з Харкова у Краматорськ та Слов'янськ
Роман Лазоренко
головний редактор
10:37, Сьогодні

"Укрзалізниця" призначає приміські поїзди з Харкова у Краматорськ та Слов'янськ

"Укрзалізниця" призначає приміські поїзди з Харкова у Краматорськ та Слов'янськ

З лютого Укрзалізниця призначає нові приміські поїзди за маршрутами Краматорськ - Харків та Харків - Слов'янськ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзди на нових маршрутах почнуть курсувати з 2 лютого.

№6812 Краматорськ - Харків. Відправлення з Краматорська - о 7:25, прибуття до Харкова (через Слов'янськ, де поїзд зупинятиметься о 7:48) - о 13:00.

№6813 Харків - Слов'янськ. Відправлення з Харкова - о 13:40, прибуття до Слов'янська о 18:4

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#Укрзалізниця #поїзди #потяги #Харків #Краматорськ #Слов'янськ
Роман Лазоренко
головний редактор
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