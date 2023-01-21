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"Укрзалізниця" призначає приміські поїзди з Харкова у Краматорськ та Слов'янськ
З лютого Укрзалізниця призначає нові приміські поїзди за маршрутами Краматорськ - Харків та Харків - Слов'янськ.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Поїзди на нових маршрутах почнуть курсувати з 2 лютого.
№6812 Краматорськ - Харків. Відправлення з Краматорська - о 7:25, прибуття до Харкова (через Слов'янськ, де поїзд зупинятиметься о 7:48) - о 13:00.
№6813 Харків - Слов'янськ. Відправлення з Харкова - о 13:40, прибуття до Слов'янська о 18:4
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