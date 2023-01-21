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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 120 тисяч окупантів

Українські захисники за минулу добу, 20 січня, ліквідували іще 860 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого загарбники втратили орієнтовно вже 120160 осіб. Серед інших втрат ворога: танків ‒ 3140 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,

артилерійських систем – 2135 (+6) од,

РСЗВ – 443 (+1) од,

засобів ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),

крилатих ракет ‒ 749 (+0),

кораблів /катерів ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,

спеціальної техніки ‒ 193 (+3).

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