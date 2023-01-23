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  • На Донеччині за добу окупанти поранили чотирьох мирних мешканців
Ольга Романова
редактор
09:56, Сьогодні

На Донеччині за добу окупанти поранили чотирьох мирних мешканців

На Донеччині за добу окупанти поранили чотирьох мирних мешканців

За 22 січня російські окупанти поранили чотирьох жителів Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

"За 22 січня росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Бахмуті та одного в Авдіївці", - написав він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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#Кириленко #Донеччина #окупанти #обстрілі #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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