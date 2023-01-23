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Роман Лазоренко
головний редактор
10:14, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 121 тисячу окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 121 тисячу окупантів

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 23 січня 2023 орієнтовно склали 121480 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 720 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

  • танків – 3150 (+5)
  • бойових броньованих машин – 6276 (+8)
  • артилерійських систем – 2146 (+2)
  • РСЗВ – 447 (+2)
  • засоби ППО – 220 (+0)
  • літаків – 287 (+0)
  • гелікоптерів – 277 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2)
  • крилаті ракети – 749 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+1)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4)
  • спеціальна техніка – 193 (+0)
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 121 тисячу окупантів, фото-1

Згодом у повідомленні уточнили, що сили оборони знищили один катер.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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