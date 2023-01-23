Волноваха: як окупанти нищать життя в українському місті

Волноваха – місто Донецької області, що в березні 2022 року було захоплено армією Російської Федерації. Під керівництвом окупантів і проросійських сепаратистів населений пункт потерпає від несприятливих змін. Розповідаємо, що відбувається у Волновасі та які методи залучає нова «влада» для відновлення міста.

Боротьба за свободу лютого-березня 2022 року виснажила Волноваху. Життя міста того часу можна описати трьома словами: боротьба, руйнування та евакуація. В майже знищеному стані Волноваха опинилася під тимчасовою окупацією росіян. З понад 20 тисяч мешканців, що проживали в місті у 2021 році, під російським прапором залишилося менше половини, пише Kiborg.news.

Станом на 19 серпня 2022 року на території Волновахи проживало 8,5 тис. людей. Кількість містян, що втратили житло, – 1200 осіб. Заступник голови адміністрації зазначає, що очікувана кількість людей, які планують повернутися – 850.

Детальніше щодо «керівництва» можна дізнатися з наступних документів. «Голова адміністрації Волноваського району» – Зінченко Костянтин Олександрович 1967 року народження. Зінченко має насичений трудовий досвід: він працював шахтарем, служив у Радянській Армії, через директорські посади у 2019 році став першим заступником голови адміністрації Амвросіївського району. Відповідно хронології, саме на цій посаді Зінченко розпочав колабораційну діяльність. У червні 2022 року він обійняв посаду «Голови адміністрації Волноваського району».

Надаємо дані щодо інших високопосадовців, відповідальних за мобілізаційні роботи у Волновасі.

Бої за Волноваху тривали з 27 лютого до 11 березня 2022 року, внаслідок чого сили Росії та «Донецької народної республіки» встановили контроль над містом. Результати вторгнення були для Волновахи суттєвими: значні руйнування та знищення, станом на перше березня майже 90% будівель були пошкоджені або розгромлені. Російські війська завдавали уражень житловим районам міста. 28 лютого українські урядовці повідомили, що Волноваха знаходилася на межі гуманітарної катастрофи. Документація окупантів також містить свідчення щодо масштабних ушкоджень. Наприклад, майже повністю знищена міська лікарня: вагомі дефекти є на кожному поверсі будівлі, а декілька корпусів безповоротно підлягають зносу.

Втім «влада» запропонувала містянам компенсацію за втрачені житлові приміщення та надання грошей для капітального ремонту. Щоправда, і тут не без нюансів. Для капітального ремонту «ДНР» виділяє не більше 6 тисяч рублів за квадратний метр. В той час у Росії такий вид ремонту коштує 18-25 тисяч рублів за квадратний метр. А суми, яку виділяє окупаційне «керівництво», за мірками РФ вистачило б на косметичний ремонт без урахування чорнових матеріалів.

З грошовою компенсацією втраченого житла ситуація не краща. В одному зі звернень щодо питань відновлення житла розглядається повністю зруйнований житловий будинок. Зазначається, що в такому випадку надається компенсація. Проте разом із заявою до неї містянам необхідно надати оригінали та копії п’яти категорій документів, серед яких реєстраційний номер платника податків, довідка житлово-експлуатаційної організації, свідоцтво реєстрації шлюбу тощо. Ці документи вимагаються в умовах повного знищення житла заявників. Повний пакет документів розглядається у трьох установах протягом 30 днів.

Громадянам «республіки» надається гуманітарна допомога. В рамках цього 25 серпня 2022 року «Адміністрація Волноваського району» подала запит на продовольство для містян, а саме: дітей певних категорій, вагітних жінок, інвалідів та учасників «Великої Вітчизняної війни». Продукти, що входять до гуманітарної допомоги, – це мука, крупа, макарони, консерви, сіль, цукор, чай. 31 серпня «адміністрацією» був підписаний запит на гуманітарну допомогу у вигляді постільної білизни, ковдр та подушок для громадян, що втратили житло. Щоправда, не вказано, як 500 комплектів розділять між 1200 особами, що залишилися без житла.

Проблемні питання зустрічаються в поштовій галузі окупованих населених пунктів Донецької області. На кшталт, листоноші не їздять по домівках для надання виплати пенсіонерам, що не можуть пересуватися. У Кіровському працівники пошти відмовляються продавати стартові пакети «Фенікс», що є «республіканським» проєктом мобільного зв’язку. У Новоолексіївці та Петровському люди не отримали пенсію за декілька місяців.

17 серпня «Голова адміністрації» повідомив «міністру транспорту “ДНР”», що відновлення об’єктів дорожньої інфраструктури не проводилися. Всупереч тому, що Волноваський район на той час був під «владою» окупантів пів року.

В інших сферах окупанти діяли швидше. У квітні 2022 року з метою реалізації молодіжної політики в «ДНР» «міністр молоді, спорту і туризму» підписав прохання про надання інформації щодо лідерів суспільної думки в молодіжній галузі, переліку молодіжних рухів та місць із розміщення інформації. Молодь – черговий інструмент впливу для російського керівництва та потенційне поле поширення пропаганди.

Поглиблено на тимчасово окупованих територіях «займається молоддю» Академія Мінпросвітлення РФ сумісно з «Міністерством освіти та науки “ДНР”».

У липні «директор департаменту просвітлення» запропонував навчальні плани, що відповідають меті інтеграції в російський освітній простір. До обов’язкових предметів входять «Основи релігійних культур і радянської етики». Це вкотре підтверджує прив’язаність Росії до давно минулого ладу і звичаїв СРСР, який окупанти намагаються нав’язати українським школярам на захоплених територіях.

З приходом окупантів Волноваха перетворилася на спустіле місто зруйнованих будівель. Мешканці Волновахи залишились без житла – «влада» готова їм допомогти, але за умови дотримання бюрократичних вимог. Дітям потрібна освіта – «ДНР» навчить їх радянської етики. російська федерація обіцяла «звільнення» українським територіям – і вона звільнила: від рідного міста, домівок, грошей, доріг, лікарень, щасливого майбутнього і мирного життя.