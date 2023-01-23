Бюджетне навчання для студентів-переселенців: правозахисники розповіли про можливості та досвід

На Гарячу лінію громадської організації “Донбас SOS” надходять багато питань від студентів-переселенців щодо процедури подання документів для переведення на бюджетну форму навчання згідно постанови Кабміну від 28 жовтня 2022 року.



Про це 62.ua розповіла керівниця ГО “Донбас SOS” Віолета Артемчук.

“На Гарячу лінію “Донбас SOS” надходило багато питань щодо процедури подання документів для переведення на бюджетну форму навчання, - розповідає керівниця ГО “Донбас SOS” Віолета Артемчук. - Зокрема зверталися студенти з числа переселенців. Найбільшою проблемою для них було подання витягу про реєстрацію місця проживання”.

Правозахисниця пояснила, що онлайн витяг оформлюється на порталі Дії, після запиту він з’явиться у розділі “Отримані документи”. Такий витяг має бути з QR кодом — з ним він має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

“Там може міститися актуальна інформація про реєстрацію, а може - про реєстрацію попередню з датою зняття з реєстрації. Але частіше за все у студентів з ТОТ написано - “відомості відсутні”. Саме ця проблема лякала студентів та їхніх батьків, коли вони зверталися до наших консультантів, - пояснює Віолета. - Але юристи пояснювали, що разом з таким “порожнім” витягом потрібно разом з витягом надати документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на ТОТ чи на території громад, що віднесені до Переліку Мінрегіону”.

Були й випадки, коли людина телефонувала в останній день, визначений для подання документів. І завдяки порадам юристів, люди встигли скористатися можливістю.

“Ми вже маємо відгуки від тих, кому вдалося перевестися на бюджет. Наприклад, жінка з Одеси зателефонувала, щоб поділитися радістю — сина, який є ВПО з 2017 року, вчився у медичному коледжі, куди вступив у 2020 році. Тепер має можливість навчатися за бюджетні кошти, - ділиться голова “Донбас SOS”. - Або студент Даниїл з Покровського району, котрий тепер опановує італійську мову не тільки бюджетним коштом, а й ще з академічною стипендією. Теж нещодавно написав нам, щоб порадіти разом” (його історію можна почитати на сайті організації - https://www.donbasssos.org/grant-students-front-line/).

Нагадаємо, що 28 жовтня 2022 року Кабмін прийняв постанову про переведення студентів на бюджет. Скористатися такою можливістю могли певні категорії студентів, які зараховані на контракт (за кошти фізичних чи юридичних осіб) до закладів освіти до 2021 року включно.

Порядком переведення передбачено 4 категорії студентів: діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) ветеранів війни; особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни; діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни; особи, які проживають на ТОТ або перемістилися з ТОТ чи проживають на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та ці територіальні громади включені до Переліку Мінреінтеграції станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року.

Право переведення на бюджетну форму навчання мають право не лише студенти, які навчаються на контракті в вищих навчальних закладах, а й студенти технікумів та професійно-технічних училищ. Також таке право мають аспіранти, які навчаються в аспірантурі на контрактній формі навчання. Алгоритм переведення та список документів – повністю аналогічний алгоритму, за яким здійснюється переведення студентів.

У перший етап, термін подання документів на який був обмежений 15 листопадом, до МОН надійшло 22643 звернення. За офіційними даними на сайті МОН, станом на 19 грудня 2022 року за рахунок внутрішнього перерозподілу та перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, підпорядкованих МОН, підтверджено та надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням майже 13 тис. здобувачів. У жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цього року планують перевести на бюджет понад 80 тисяч людей. Для відповідного проєкту держава виділить 363 мільйони гривень.