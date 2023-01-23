Прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута , - ВІДЕО

Про це повідомляє Держприкордонслужба .

"Один із прикордонних підрозділів просунувся вперед і зайняв позицію окупантів. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометників, які активно використовують важке озброєння для оборони. Під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж і зникли", - йдеться у повідомленні.

Українські сили вже зачистили місцевість та зміцнилися на ній.