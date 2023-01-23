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  • На Донеччині троє мешканців деокупованої Лиманщини підірвалися на ворожих мінах: двоє з них загинули
Ольга Романова
редактор
15:48, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині троє мешканців деокупованої Лиманщини підірвалися на ворожих мінах: двоє з них загинули

На Донеччині троє мешканців деокупованої Лиманщини підірвалися на ворожих мінах: двоє з них загинули

Двоє чоловіків загинули в замінованій лісосмузі біля селища Дробишеве у Лиманському районі Донецької області. Вони випадково натрапили на заховану окупантами "розтяжку".

Про це повідомляє Головне управління поліції в Донецької області.

"Тіла загиблих слідчо-оперативна група виявила в лісосмузі поблизу селища. Як було встановлено, чоловіки віком 46 та 57 років натрапили на приховану "розтяжку", що привела в дію протипіхотну міну ОЗМ-72", - йдеться в повідомленні.

Як додають в поліції, наступного дня до міської лікарні Краматорська доставили 35-річного мешканця смт Ямпіль із численними ранами та опіками.

Поліцейські з’ясували, що чоловік на власній вантажівці ГАЗ-66 заїхав у лісовий масив і правим переднім колесом наїхав на міну.

"Можливо, саме вибух зі сторони пасажирського сидіння й дозволив йому вижити", - кажуть в поліції.

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#Донеччина #міни #загиблі
Ольга Романова
редактор
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