Відомий український боксер Денис Берінчик зустрівся з воїнами ЗСУ на Донбасі, - ФОТО

Український чемпіон Європи за версією EBU та володар поясу International WBO в легкій вазі Денис Берінчик відвідав Донбас, де зустрівся з воїнами Збройних сил України.

Берінчик приїхав в зону бойових дій, про що розповів у своєму акаунті в Instagram, опублікувавши кілька фото.

Боксер привіз на Донбас свої пояси та підтримав українських військових.

«Складний, але вирішальний рік! Перемога за нами! Тримаємось разом! Слава Україні та ЗСУ!», — написав Берінчик.