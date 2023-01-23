22:21, Вчора
Відомий український боксер Денис Берінчик зустрівся з воїнами ЗСУ на Донбасі, - ФОТО
Український чемпіон Європи за версією EBU та володар поясу International WBO в легкій вазі Денис Берінчик відвідав Донбас, де зустрівся з воїнами Збройних сил України.
Берінчик приїхав в зону бойових дій, про що розповів у своєму акаунті в Instagram, опублікувавши кілька фото.
Боксер привіз на Донбас свої пояси та підтримав українських військових.
«Складний, але вирішальний рік! Перемога за нами! Тримаємось разом! Слава Україні та ЗСУ!», — написав Берінчик.
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