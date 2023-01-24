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Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині: одна людина загинула, двоє поранені, - ФОТО

Одна людина загинула, двоє поранені в результаті обстрілу російськими окупаційними військами міста Часів Яр, ввечері 23 січня. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично, увесь мікрорайон залишився без світла і тепла.

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