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Роман Лазоренко
головний редактор
10:11, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 122 тисячі окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 122 тисячі окупантів

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 122 170 осіб, за минулу добу – близько 690 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 152 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 148 (+2) од,
  • РСЗВ – 448 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 289 (+2) од,
  • гелікоптерів – 281 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 194 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 122 тисячі окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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