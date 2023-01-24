Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 122 тисячі окупантів

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 122 170 осіб, за минулу добу – близько 690 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали: