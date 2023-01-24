В Пентагоні повідомили про успіхи ЗСУ поблизу Кремінної

Високопоставлений військовий чиновник США повідомив, що в Пентагоні знають про успіхи ЗСУ поблизу Кремінної Луганської області. «США бачать, що українські контрнаступи поблизу окупованої Росією Кремінної принесли деякі додаткові успіхи», — повідомив Детч, інформує "НВ".

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Ольга Романова редактор