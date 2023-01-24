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На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців
За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 3 людини в області зазнали поранень.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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