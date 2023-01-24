На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців

За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



Ще 3 людини в області зазнали поранень.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.