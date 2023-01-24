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Журналіст: Захисник "Шахтаря" домовився про перехід в англійський клуб за 20 мільйонів євро
"Шахтар" близький до трансферної угоди з іще одним клубом АПЛ. Слідом за Михайлом Мудриком до чемпіонату Англії може перебратися Микола Матвієнко.
Захисник "Шахтаря" вже погодив умови особистого контракту із "Брайтоном", запевняє інсайдер Ніколо Скіра, інформує Терикон.
Угода Матвієнка з англійським клубом буде розрахована на 5 років.
За перехід українського захисника "Брайтон" пропонує 20 мільйонів євро, проте "Шахтар" планує виручити за трансфер гравця 25 мільйонів.
Ініціатор переходу Матвієнка головний тренер "Брайтона", екснаставник "гірників" Роберто Де Дзербі.
Після 19-ти матчів АПЛ "Брайтон" посідає 6-е місце у турнірній таблиці, на рахунку команди 31 очко.
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