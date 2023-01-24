Окупанти обстріляли Костянтинівку: поранено 4 людини, серед них двоє дітей, - ФОТО

Сьогодні, 24 січня, окупанти обстріляли місто Костянтинівку в Донецькій області.

Як повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко під час обстрілу поранили 4 людини.





"Серед поранених двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу — стан здоров'я наразі задовільний.





Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки — точні наслідки ще належить встановити.





Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних", - повідомив Кириленко.