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Окупанти обстріляли Костянтинівку: поранено 4 людини, серед них двоє дітей, - ФОТО
Сьогодні, 24 січня, окупанти обстріляли місто Костянтинівку в Донецькій області.
Як повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко під час обстрілу поранили 4 людини.
"Серед поранених двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу — стан здоров'я наразі задовільний.
Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки — точні наслідки ще належить встановити.
Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних", - повідомив Кириленко.
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