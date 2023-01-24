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Під Бахмутом загинув відомий український фігурист з Харкова
Під Бахмутом загинув український фігурист Дмитро Шарпар. Він був родом із Харкова.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
“У боях під Бахмутом загинув титулований український фігурист Дмитро Шарпар. Захиснику родом із Харкова було 25 років”, - написав Геращенко.
Він зазначив, що до повномасштабної війни спортсмен виступав у парі з Анастасією Побіженко. Вони були срібними призерами чемпіонату України (2015–2016), дворазовими призерами чемпіонату України серед юніорів (2014–2015), учасниками юнацьких Олімпійських ігор (увійшли до топ-10).
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