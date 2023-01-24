Пограбування комбінату і профнепридатна «адміністрація»: Дніпрорудне в окупації

Окупанти вивозять із Запорізької області не лише культури, а й мінеральні утворення, зокрема руду. Ціллю росіян було захоплення міста Дніпрорудного і пограбування Запорізького залізорудного комбінату.

Команда KibOrg News проаналізувала діяльність окупаційної «адміністрації» і ситуацію на ЗЗРК.

Дніпрорудне — єдине місто гірників в області. Знаходиться у Васильківському районі Запорізької області. Місто засноване у 1961 році біля промислової розробки залізної руди. Дніпрорудне займає площу 8,454 км² з чисельністю населення 19 тис. осіб, станом на 1 січня 2019 року. В окупації з березня 2022 року перебувають ~9000 людей.

13 березня 2022 року Голова Запорізької області Олександр Старух повідомив про викрадення мера міста Євгена Матвєєва, тож росіяни призначили у Дніпрорудному свою владу. Самопроголошена «адміністрація» складається з містян і жителів селища Балки Запорізької області, які погодились або були змушені співпрацювати з окупантами.

Самопроголошений «мер» міста

Самопроголошеним «мером» Дніпрорудного став депутат Запорізької обласної ради від партії «Опозиційний блок» Микола Пастушенко. Чоловік до травня 2022 року належав до депутатської групи «За Україну», проте був виключений за підтримку російської армії.

Микола Пастушенко

Пастушенко обійняв посаду «мера» на початку травня, після чого почав просувати у Дніпрорудному російські наративи. Як повідомляє Запорізький центр розслідувань, під час святкування 9 травня колаборант виступив зі зверненням до містян із закликом до співпраці з РФ. Також чоловік записав відеозвернення для російських ЗМІ з георгіївською стрічкою.

Неатестований «начальник» поліції міста

12 квітня колишній керівник ексміністра оборони часів президентства Януковича Сергій Селіванов повідомив, що «начальником» поліції Дніпрорудного назначили колишнього поліціянта Лисенка Костянтина Сергійовича.

Лисенко Костянтин

Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, чоловік до 2014 року був оперуповноваженим оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку ГУМВС України в Запорізькій області. Селіванов стверджував, що Костянтин Сергійович має звання «майора». Проте у 2015 в Україні відбулася переатестація поліціянтів, а Лисенко претендував на посаду заступника начальника районного відділу — начальника кримінальної міліції Василівського районного відділу. В реєстрі YouControl відсутні дані про подальше проходження служби, тож Лисенко переатестацію пройти не зміг.

Як окупанти грабують комбінат Дніпрорудного

Головне підприємство Дніпрорудного — Запорізький залізорудний комбінат. Він входить до 100 найбільших приватних компаній України. У 2019-му та 2020-му він видобув по 4,5 млн т агломераційної та мартенівської руди на рік.

До повномасштабного вторгнення на ЗЗРК працювали близько 5000 осіб, проте, як повідомляє LIGA.net, після 24 лютого більшість працівників припинили виходити на роботу через небезпеку. Приблизно 15 червня на комбінат прийшли окупаційні війська та робітники ФСБ, де ввели власну «адміністрацію» і заявили про намір самостійно відновити видобуток залізної руди.

Запорізький залізорудний комбінат

Самопроголошеним «керівником» комбінату став Тєрскіх Глєб Сєргєєвіч. Новоприбулий «начальник» зазначив, що раніше керував добуванням калійних солей у Волгоградській області Росії та вісім років керував підприємствами окупованого Донбасу. Також Тєрскіх додав, що займався проєктами Міноборони РФ і брав участь у бойових діях.

Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що окупанти навесні-влітку 2022 року вивезли видобуту до повномасштабного вторгнення руду. Наразі система з відкачування води на комбінаті контрольована, проте є низка загроз.

«Та система, яка безпосередньо забезпечує відкачування води, наразі працює, але загроза того, що вона може вийти з ладу внаслідок того, що все обладнання було імпортоване, фахівці, значна частина яких виїхала з території й не хоче колаборувати на станції. Загроза така є, вона вивчається, тримається на контролі це питання, але є проблеми з доступом на територію комбінату», — сказав Олександр.