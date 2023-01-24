Прикордонники відбили штурм росіян біля Бахмута: знищено вісім окупантів

Учора, 23 січня, російсько-окупаційні війська намагались атакувати опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута.

Для реалізації свого плану ворог декілька разів направляв на цей напрямок підкріплення, а спроба штурму тривала до сутінків, інформує Державна Прикордонна служба України.

По штурмовиках, під час їх розгортання в атаку, здійснювали вогневе ураження артилерія ЗСУ та прикордонники-мінометники. На ближній дистанції бійці Держприкордонслужби вели стрілецький бій та закидували загарбників гранатами. Прорвати лінію оборони окупантам не вдалося, орієнтовні втрати живої сили противника склали 8 вбитими й 13 пораненими.