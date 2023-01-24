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Прикордонники відбили штурм росіян біля Бахмута: знищено вісім окупантів
Учора, 23 січня, російсько-окупаційні війська намагались атакувати опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута.
Для реалізації свого плану ворог декілька разів направляв на цей напрямок підкріплення, а спроба штурму тривала до сутінків, інформує Державна Прикордонна служба України.
По штурмовиках, під час їх розгортання в атаку, здійснювали вогневе ураження артилерія ЗСУ та прикордонники-мінометники. На ближній дистанції бійці Держприкордонслужби вели стрілецький бій та закидували загарбників гранатами. Прорвати лінію оборони окупантам не вдалося, орієнтовні втрати живої сили противника склали 8 вбитими й 13 пораненими.
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