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  • СБУ повідомила про підозру пропагандистці з телеканалів Медведчука, яка ховається у окупованому Донецьку
Роман Лазоренко
головний редактор
19:10, Сьогодні

СБУ повідомила про підозру пропагандистці з телеканалів Медведчука, яка ховається у окупованому Донецьку

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ 24 січня.

"Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи москви. Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та згодом виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що  Панченко для «розгону» деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні. Насамперед у своїх провокаційних «проєктах» вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави. Крім цього, фігурантка створила так званий «документальний фільм», в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України)", - пишуть у СБУ, додаючи, що тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.

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#СБУ #пропаганлистка #ДіанаПанченко #підозра
Роман Лазоренко
головний редактор
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