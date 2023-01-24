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ЗСУ за добу збили на Донеччині російський Су-25 та три гелікоптери окупантів Ка-52
Сьогодні, 24 січня, українські захисники збили літак російських окупантів у районі Бахмута на Донеччині.
Про це повідомляєГенеральний штаб Збройних сил України.
"Сьогодні, Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25", - йдеться в повідомленні.
Інші подробиці не повідомляються.
Також у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що протягом доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ за 30 хвилин було знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області.
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