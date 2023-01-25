Українські захисники ліквідували ще більш ніж 900 окупантів за добу

Воїни ЗСУ перетворили на "вантаж 200" вже більш ніж 120 тис. російських загарбників. За останню добу - понад 900. Про це повідомив Генштаб ЗСУ 25 січня. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 123 080 (+910) осіб", - йдеться у повідомленні. Також було ліквідовано: танків ‒ 3161 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23) од, артилерійських систем – 2154 (+6) од, РСЗВ - 450 (+2) од, засоби ППО ‒ 220 (+0) од, літаків – 290 (+1) од, гелікоптерів – 281 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5), крилаті ракети ‒ 749 (+0), кораблі/катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23) од, спеціальна техніка ‒ 194 (+0). У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

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