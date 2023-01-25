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Ольга Романова
редактор
11:20, Сьогодні

Ватажок "ДНР" змінив гауляйтера Маріуполя

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін «призначив мером» окупованого росією Маріуполя колишнього незаконного «голову» Новоазовського району Олега Моргуна.

Про це повідомляють інформ-ресурси окупантів.

"Олега Моргуна звільнено з посади голови адміністрації Новоазовського району і призначено мером Маріуполя замість Костянтина Іващенка. Новим керівником Новоазовської районної адміністрації став Василь Овчаров, який раніше очолював районне управління фінансів", - пишуть окупанти.

Ватажок "ДНР" змінив гауляйтера Маріуполя, фото-1



Зазначимо, що законним мером Маріуполя є Вадим Бойченко. «мери», які призначаються росіянами в окупованих містах, — незаконні. (Стаття 54 Женевської конвенції, Розділ III: Окупуючій державі забороняється змінювати статус посадових осіб або суддів на окупованих територіях або застосовувати до них санкції).

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#ДНР #Маріуполь #мєр #окупація
Ольга Романова
редактор
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