Ватажок "ДНР" змінив гауляйтера Маріуполя

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін «призначив мером» окупованого росією Маріуполя колишнього незаконного «голову» Новоазовського району Олега Моргуна.





Про це повідомляють інформ-ресурси окупантів.

"Олега Моргуна звільнено з посади голови адміністрації Новоазовського району і призначено мером Маріуполя замість Костянтина Іващенка. Новим керівником Новоазовської районної адміністрації став Василь Овчаров, який раніше очолював районне управління фінансів", - пишуть окупанти.





Зазначимо, що законним мером Маріуполя є Вадим Бойченко. «мери», які призначаються росіянами в окупованих містах, — незаконні. (Стаття 54 Женевської конвенції, Розділ III: Окупуючій державі забороняється змінювати статус посадових осіб або суддів на окупованих територіях або застосовувати до них санкції).