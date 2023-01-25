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  • На Донеччині за минулу добу росіяни поранили десять мешканців
Ольга Романова
редактор
12:34, Сьогодні

На Донеччині за минулу добу росіяни поранили десять мешканців

Окупанти РФ за добу масовани обстрілювали населені пункти Донеччини.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 25 січня.

"На Волноваському напрямку під інтенсивними обстрілами Вугледар — пошкоджено 42 будинки. Також на території громади обстріляні Новоукраїнка та Богоявленка — пошкоджено 1 будинок, без жертв", - пише Кириленко.

На Донеччині за минулу добу росіяни поранили десять мешканців, фото-1
На Донеччині за минулу добу росіяни поранили десять мешканців, фото-2



За його інформацією, на Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Мар'їнської громади та Авдіївки — у місті постраждали житлові будинки та садовий кооператив.

Також на Горлівському напрямку внаслідок вчорашнього обстрілу Костянтинівки поранено 5 людей, пошкоджено 10 багатоповерхівок.

"У Бахмуті пошкоджені міськрада, Палац культури, Центр надання соціальних послуг та котельня", - зазначив Кириленко.

Крім того, напружена ситуація в Соледарській громаді: пошкоджено декілька приватних будинків у Парасковіївці та 2 у Васюківці. Інформація про постраждалих не надходила.

На Лисичанському напрямку понад 20 прильотів зафіксовано в Торському і Зарічному Лиманської громади — без жертв.

Всього за добу росіяни поранили 10 жителів Донеччини.

"За 24 січня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 2 у Торецьку, 1 у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці", - йдеться у повідомленні.

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#Донеччина #обстріли #поранені #окупанти
Ольга Романова
редактор
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