Сили оборони відійшли від Соледару - речник Східного угруповання військ ЗСУ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що "для збереження життя особового складу, Сили оборони відійшли від Соледару".

Про це він сказав у коментарі "Суспільному" 25 січня.

"Закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку фронту і війти в тил, а потім рухатись на оперативний простір. Вибили (ЗСУ, - ред.) максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога", — сказав він.

За словами Череватого, лінія фронту в Соледарі була вирівняна: ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було.

"Це війна. Кожен воєначальник з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактик малих груп, щоб максимально виснажити ворога", — зазначив Череватий і додав, що російська федерація хоче привернути увагу до "маленького міста Соледар на фоні того, що перед тим ворог отримав суттєві поразки на Київщині, в Харківській операції, Лиманській, Херсонській".