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Ольга Романова
редактор
16:51, Сьогодні
Надійне джерело

ЗМІ встановили імена 92 росіян, ліквідованих у Макіївці в новорічну ніч

ЗМІ встановили імена 92 росіян, ліквідованих у Макіївці в новорічну ніч

Журналісти встановили імена 92 окупантів, які були ліквідовані в Макіївці. Родини ще 16 загарбників не можуть знайти своїх близьких. 

Про це повідомляє російська служба ВВС.

"Петиція з вимогою опублікувати поіменний список загиблих набрала майже 55 тисяч підписів. Більшість загиблих і поранених - це мобілізовані із Самарської області. Але військовий комісар Самарської області Андрій Вдовін заявив, що прізвища військових, які потрапили під обстріл у Макіївці, публікуватися все одно не будуть", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що, за словами родичів, більшість ліквідованих в Макіївці росіян отримали повістки наприкінці вересня - невдовзі після оголошення так званої "часткової мобілізації", а потім близько двох місяців вони проходили підготовку у військових частинах Самарської області.

"Наказ про відправку мобілізованих до зони бойових дій надійшов у середині грудня, і до Макіївки на території Донецької області вони прибули 26 грудня", - пише ВВС.

Нагадаємо, російські канали заявили про удар по Макіївці 31 грудня, повідомляючи про "сотні загиблих". Після резонансу Міноборони РФ підтвердило удар, але назвавши значно меншу кількість загиблих – 63 військових.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ від ранку 1 січня повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів. Місця враження не уточнювалися.

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#Макіївка #базаросіян #ліквідація
Ольга Романова
редактор
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