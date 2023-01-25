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  • Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю рф на окупованому Донбасі
Ольга Романова
редактор
17:36, Сьогодні
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Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю рф на окупованому Донбасі

Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю рф на окупованому Донбасі

Суд у Страсбурзі вирішив, що має юрисдикцію щодо розгляду скарг проти Росії з порушення прав людини на територіях Сходу України, які перебували під фактичним контролем Росії.

Про це оголосила президентка ЄСПЛ Шиофра О'Лірі під час засідання суду, інформує "УП".

Суддя зачитала коротку версію рішення суду щодо спільної скарги урядів України та Нідерландів проти Російської Федерації.

Росія під час розгляду справи заперечували можливість розгляду справи і пояснювала, що йдеться про територію України, якою керували сепаратисти; натомість, Україна наполягала, що йдеться про фактично окуповану Росією територією (в термінології ЄСПЛ – територія "під ефективним контролем").

"Суд відхилив заперечення Росії одностайно", - пояснила глава суду.

"Суд одностайно вирішив, що з 11 травня 2014 року події підпадають під юрисдикцію суду", оскільки "території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем Російської федерації", наголосила суддя.

Таким чином, Суд перейшов до розгляду справи по суті за більшістю позицій скарги. Детальний аналіз читайте на сайті "Європейської правди" ближчим часом.

На слуханнях у ЄСПЛ в рамках справи "Україна та Нідерланди проти Росії" українська сторона доводить, що окупація Донбасу розпочалася у квітні 2014 року.

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#Донбас #росія #окупація #дата #ЄСПЛ
Ольга Романова
редактор
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