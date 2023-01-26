ЗСУ отримають “Леопарди” та “Абрамси”: які, від кого та скільки

У середу, 25 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Також ФРН надасть союзникам необхідний дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну.

Того ж дня ще одне історичне рішення прийняв президент США Джозеф Байден, який заявив, що Україна отримає сучасні американські танки “Абрамс”.

"Сьогодні я оголошую, що США надають 31 танк Abrams Україні, тому що це підтримає можливість України захистити свою територію та досягнути стратегічних цілей, – сказав президент США. – Танки Abrams є найпотужнішими танками у світі. Вони також надзвичайно складні в експлуатації та обслуговуванні, тому ми також надаємо Україні частини та обладнання, необхідні для ефективної підтримки цих танків на полі бою".

Табу на постачання ЗСУ сучасних західних танків знищено остаточно та безповоротно.

А тепер спробуємо порахувати скільки "Леопардів" та "Абрамсів" можуть отримати Збройні сили України.

31 танк “Абрамс” від США

Танк M1 «А́брамс» — основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Танк названо на честь генерала Крейтона Абрамса, колишнього начальника штабу Армії США і командувача збройними силами США у В'єтнамі.

M1 «Абрамс» надходить на озброєння армії США з 1980 року. На озброєння надходили три основні версії M1 Abrams: M1, M1A1 і M1A2, які відрізнялися варіантами поліпшення озброєння, систем захисту та електроніки. У США передбачається продовжити термін служби танку до 2050 року.

Близько 6000 одиниць танків версії M1A1 Абрамс були вироблені з 1986—1992, переозброєні 120-мм гладкоствольною гарматою М256, яка була розроблена німецькою фірмою Rheinmetall AG для Leopard 2, мали поліпшену броню, і системи захисту від зброї масового ураження.

Танк "Абрамс", Інфографіка "НВ"

Також Танк Abrams має три кулемети: 12,7-мм M2HB кулемет перед люком командира.,7,62-мм кулемет M240 перед навантажувальним люком на боковій кулеметній установці, другий 7,62-мм спарений кулемет M240 встановлюється праворуч від гармати.

На додаток до посиленої скомпонованої броні, деякі «Абрамси» оснащені активною системою захисту Softkill Active protection system, оснащеної комплексом AN/VLQ-6 ), які можуть перешкоджати функціонуванню систем наведення деяких на пів активних дротових та радіокерованих протитанкових ракетних систем, такі як радянські/російські 9К11 «Малютка», 9К111 «Фагот», 9К113 «Конкурс», 9К114 «Штурм» тощо, а також теплового та інфрачервоного наведення керованих ракет.

«Абрамс» захищений бронею, розробленою на основі британської розробки «Чобгем». «Чобгем» є композитною бронею, яка утворюється з декількох шарів різних сплавів броньової сталі, кераміки, пластичних композитів та кевлару, утворюючи за деякими оцінками еквівалент максимальної фронтальної броні башти 1 320-1 620 мм зі звичайної композитної броні проти кумулятивних боєприпасів та 940—960 мм проти бронебійних підкаліберних снарядів[

«Абрамс» оснащений балістичною системою керування вогнем, яку використовує екіпаж для обчислення, відображення даних. В основний приціл навідника GPS вбудовані лазерний далекомір і тепловізійний прилад.

США поки дають 31 танк “Абрамс”, але важливо, що Польша у квітні 2022 року уклала угоду на постачання 250 танків M1A2 Abrams і вже отримала перші 28 танків. Так що можливо поляки зможуть додати пару десятків своїх танків, щоб українці змогли створити повноцінній танковий батальйон, а може і цілу бригаду тільки на Абрамсах.

Не треба забувати, що армія США має 6 тисяч танків, так що після закінчення навчання українських військових та створення відповідною інфраструктури кількість поставок Абрамсів для України може бути збільшена на порядок.

Але треба не забувати, що в українських умовах “Абрамси” мають і певні недоліки. Це ненажерливий газотурбінний двигун потужністю 1500 к.с та також велику вагу у 67 тонн — українські мости були розраховані в першу чергу на радянські танки — які вважать 40-50 тонн.

Тому, по думці багатьох військових експертів, Україні більше підходять німецькі Леопарди-2, які дехто вважає взагалі найкращими танками у світі.

Не менше ста “Леопардів”

За даними ABC News ще на засіданні Рамштайн-8 12 країн домовилися передати Україні 100 Леопардів.

Що дозволить ЗСУ сформувати повноцінну ударну танкову бригаду тільки з “Леопардів”.

Танк "Леопард 2", Інфографіка "НВ"

14 танків від Німеччини

Німці нададуть 14 модернізованих Leopard 2 A6, а інші європейські партнери – Leopard 2, які мають і готові передати.

Leopard 2A6 - це передостання модифікація родини “Леопардів” має нову 120 мм гладкоствольну гармату Rheinmetall L55 та інші зміни. Має покращений мінний захистом під шасі і внутрішніми удосконаленнями для підвищення живучості екіпажу.

Готувати українських танкістів будуть у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що перші танки відправлять в Україну приблизно за три місяці.

За інформацією Spiegel, німецькі танки можуть бути поставлені до кінця березня.

Взагалі у Берліна є понад 350 активних Leopard і близько 200 на зберіганні.



14 “Леопардів” від Польщі

Польща 23 січня подала заявку на отримання ліцензії на експорт 14 танків Leopard до України. Взагалі Військо Польське зараз має 230 танків "Леопард 2" модифікацій рівня А4 та А5.

18 “Леопардів” від Нідерландів

Нідерланди можуть викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції.

Про це, оголосив нідерландський прем’єр Марк Рютте.

"Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх безкоштовно віддати", – сказав він.

Танки Stridsvagn 122 від Швеції

Швеція розглядає можливість відправки в Україну танків Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 є модернізованою версією німецького танка Leopard 2A5, який виробляють за ліцензією у Швеції.

Танк має посилену ходову частину, додаткове бронювання, прожектори квадратної форми, запобіжні пояси та французьку систему димового гранатомета GALAX.

Stridsvagn 122 був спеціально розроблений для роботи в шведських умовах, включаючи лісисті та міські райони.

Кількість танків, які готові передати шведи зараз невідома, але на цей час на балансі збройних сил Швеції перебуває 120 танків Stridsvagn 122.

Фінляндія — 14 танків Leopard 2

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе підтвердив, що його країна може передати Україні невелику кількість танків Leopard.

За даними журналіста Радіо Свобода Левка Стека, Фінляндія поставить Україні 14 танків Leopard 2.

Норвегія — вісім танків Leopard 2

Норвегія підтвердила намір передати Україні танки “Леопард”

Про це заявив міністр оборони Бьорн Аріль Грамм. Грам не уточнив, про яку кількість танків йдеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4.

За даними видання Dagens Næringsliv, Норвегія розглядає можливість поставити Україні вісім німецьких танків Leopard 2.

Іспанія — від 20 до 50 Leopard 2

До постачання Україні танків скоріше за все приєднаться Іспанія 25 січня.

За оцінкою журналіста Радіо Свобода Левка Стека, ця країна може поставити від 20 до 50 Leopard 2.

Данія — 6 танків Leopard 2

Данія теж візьме участь у танковій коаліції.

За даними журналіста Радіо Свобода Левка Стека, ця країна готова поставити Україні шість таких танків Leopard 2.

Португалія — 4 танки Leopard 2

Португалія готує передачу 4 танків Leopard 2 в Україну — газета Correio da Manhã Видання повідомляє про це з посиланням на своє джерело, близьке до уряду.

На озброєнні Португалії розташовано 37 танків Leopard 2A6PO.

Історичний рекорд

Взагалі після постачання західних танків в ЗСУ буде створена унікальна ситуація, якої ще не було у жодної армії світу. Вперше одна країна буде воювати відразу практично всіма моделями сучасних західних танків: серед яких американські “Абрамси”, німецьких “Леопарди”, британських “Челенджери”. Поки для повного списку не вистачає французьких “Леклерков” та ізраїльських ”Меркава”.

Також не забуваємо, що на озброєнні ЗСУ є практично всі модифікації трофейних російських трофейних танків, а також українські модернізації радянських Т-64Б, Т-64БВ, Т-72АВ, Т-80БВ та кілька “Оплотів”.