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  • Ворог атакує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському обороняється - Генштаб
Роман Лазоренко
головний редактор
09:39, Сьогодні

Ворог атакує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському обороняється - Генштаб

Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 26 січня.

"Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Веригінського лісництва та Ямполівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали двадцять два населені пункти, зокрема, Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти п’яти населених пунктів, Серед них - Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

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#Генштаб #26січня #обстріли #війна
Роман Лазоренко
головний редактор
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