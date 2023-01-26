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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 123 860 окупантів та 3175 танків
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 123 860 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 870 окупантів, 14 танків, 2 літаки і гелікоптер.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 175 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,
- артилерійських систем – 2 169 (+15) од,
- РСЗВ – 452 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 292 (+2) од,
- гелікоптерів – 282 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 195 (+1).
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