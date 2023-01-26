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Воїни ЗСУ ліквідували ще 780 російських окупантів за добу
Українські захисники ліквідували за добу ще 780 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 26 січня.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано", - повідомили у Генштабі.
Також було знищено: танків ‒ 3175 (+14) од, бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27) од, артилерійських систем – 2169 (+15) од, РСЗВ – 452 (+2) од, засоби ППО ‒ 220 (+0) од, літаків – 292 (+2) од, гелікоптерів – 282 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6), крилаті ракети ‒ 749 (+0), кораблі ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19) од, спеціальна техніка - 195 (+1).
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.
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