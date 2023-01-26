13:29, Сьогодні
Спецпідрозділ "Азов" став бригадою Сухопутних військ ЗСУ - ВІДЕО
Підрозділ Сил спецоперацій ССО АЗОВ розширився, змінив назву та продовжить бити ворога вже як бригада ЗСУ.
Про це пресслужба підрозілу повідомила у відеороліку на Youtube-каналі 26 січня.
"Прийшов час офіційно заявити про новий етап розвитку нашого азовського підрозділу – ССО АЗОВ розширюється, змінює назву та продовжить бити ворога вже як бригада", - йдеться у повідомленні.
"Тож сьогодні офіційно повідомляємо про те, що ССО АЗОВ розширюється до бригади. Відтепер ми – 3 окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України. Наші оновлені знамена символізують тяглість традицій української державності: від князівських часів, доби козаччини, перших визвольних змагань і до сучасності. Наша міць – у високомотивованих та ідейних бійцях, наша сила у тому, що підрозділ створений на тих же засадах, що й найефективніша бойова одиниця сил оборони України – ОЗСП «Азов», який показав сталеву стійкість під час оборони Маріуполя. Еволюція азовського підрозділу в складі ЗСУ триватиме й надалі. Воїнську майстерність, холодну лють до ворога та прагнення звільнити своє ми втілимо в боротьбі з окупантами на шляху до нашої остаточної перемоги. Час вирішальної битви настав!", - розповіли у новій бригаді.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Ватажок "ДНР" заявив, що вирішити проблему води зможе тільки після окупації частини Харківської області
"Якби не пан Кірєєв, Київ, швидше за все, був би взятий": Буданов розповів, як український банкир зірвав план Путіна
Оголошення
18:40, 15 січня
84
17:25, 16 січня
7
13:40, 12 січня
9
live comments feed...