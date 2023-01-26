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Роман Лазоренко
головний редактор
13:29, Сьогодні

Спецпідрозділ "Азов" став бригадою Сухопутних військ ЗСУ - ВІДЕО

Підрозділ Сил спецоперацій ССО АЗОВ розширився, змінив назву та продовжить бити ворога вже як бригада ЗСУ.

Про це пресслужба підрозілу повідомила у відеороліку на Youtube-каналі 26 січня.

"Прийшов час офіційно заявити про новий етап розвитку нашого азовського підрозділу – ССО АЗОВ розширюється, змінює назву та продовжить бити ворога вже як бригада", - йдеться у повідомленні.

"Тож сьогодні офіційно повідомляємо про те, що ССО АЗОВ розширюється до бригади. Відтепер ми – 3 окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України. Наші оновлені знамена символізують тяглість традицій української державності: від князівських часів, доби козаччини, перших визвольних змагань і до сучасності. Наша міць  – у високомотивованих та ідейних бійцях, наша сила у тому, що підрозділ створений на тих же засадах, що й найефективніша бойова одиниця сил оборони України – ОЗСП «Азов», який показав сталеву стійкість під час оборони Маріуполя. Еволюція азовського підрозділу в складі ЗСУ триватиме й надалі. Воїнську майстерність, холодну лють до ворога та прагнення звільнити своє ми втілимо в боротьбі з окупантами на шляху до нашої остаточної перемоги. Час вирішальної битви настав!", - розповіли у новій бригаді.

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Роман Лазоренко
головний редактор
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