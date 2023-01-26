В умовах воєнного стану близько 2 тисяч українців скористалися медичною евакуацією до закордонних клінік - "Донбас SOS"

На Гарячу лінію Громадської організації "Донбас SOS" звертаються громадяни, які не можуть на даний час отримати медичні послуги в Україні. Саме для них був розроблений та впроваджений механізм медичної евакуації до закордонних клінік.

Про це йдеться у повідомленні ГО 25 січня.



"За 8 місяців цим механізмом скористалися близько 2000 громадян", - розповіли активісти та розказали детальніше про його дію, необхідні документи та порядок подання заявки.

Хто може скористатися цим механізмом?

Відповідно до Критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5 квітня 2022 року № 574 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2022 року за № 414/37750).

Категорії пацієнтів для яких рекомендоване лікування за кордоном

складні мінно-вибухові травми, що потребують висококваліфікованої медичної допомоги;

пацієнти що отримали значні опіки;

діти та дорослі з онкологічною патологією, що потребують висококваліфікованого лікування;

діти з рідкісними захворюваннями.

З чого почати, якщо ви ухвалили рішення про медичну евакуацію?

Звернення до сімейного лікаря та повідомлення про бажання отримати лікування за кордоном. Рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон приймає сімейний лікар або медик, який лікує пацієнта. На прийом до сімейного лікаря необхідно взяти з собою всі медичні документи про пройдене лікування, виписки з історії хвороби, результати досліджень, тощо. Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон та інформує про це обласного координатора з медичної евакуації. Обласний координатор опрацьовує запит та передає його до команди медичної евакуації в МОЗ. МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації та, за згоди пацієнта, надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії та чекає пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу, куди можуть перенаправити пацієнта. Коли відповідний медичний заклад у країнах-партнерах знайдено, узгоджуються питання щодо транспортування пацієнта. Після прийняття рішення про евакуацію, пацієнт транспортується зі стаціонарів по місцю проживання (лікування) до координаційних закладів охорони здоров’я, перелік яких затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.04.2022 № 574. Координаційні заклади - лікарні на території України, з яких відбувається подальше перевезення пацієнтів в закордонні клініки. З метою підготовки до перетину кордону пацієнта у координаційному закладі охорони здоров’я проводиться огляд пацієнта, в разі необхідності – надається медична допомога, забезпечується харчування, оформляється медична документація та її переклад.

Заявку на медичну евакуацію можна подати в інший спосіб – заповнивши анкету на сайті Міністерства охорони здоров’я. В розділі «Громадянам» (https://moz.gov.ua/opituvannja) необхідно самостійно заповнити відповідну заявку. Далі МОЗ верифікує всі дані та перевірить інформацію, після чого вам дадуть зворотний зв’язок.

Які документи потрібні для здійснення евакуації?

Пацієнт повинен мати із собою документ, що посвідчує особу – закордонний або внутрішній паспорт. Також потрібні виписки з історії хвороби (зокрема, для дітей). Однак в міністерстві охорони здоров‘я наголошують, що це не є обов’язковою вимогою станом на зараз. Відсутність тих чи інших документів не є перешкодою для вивезення важкопораненого чи онкохворої людини на лікування за кордон.

Кожний запит на медичну евакуацію спеціальна комісія при МОЗ розглядає окремо. Зазвичай підготовка до евакуації займає від 3-4 днів до 2 тижнів.

Евакуація для українських пацієнтів – безоплатна. Транспортування та лікування українських громадян у межах програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

Часто пацієнти через свій стан не можуть їхати самостійно. В такому випадку відповідно до пунктів 2-6 Правил перетинання державного кордону Україниразом з особою, яка потребує евакуації, може виїхати супроводжуюча особа. Перелік документів для супроводжуючої особи, а також підстави виїзду, зокрема для військовозобов’язаних, рекомендуємо уточнювати в кожному конкретному випадку. Орієнтовний перелік документів для виїзду за кордон міститься на сайті Держприкордонслужби. Уточнити інформацію щодо необхідних документів для перетину кордону можна за телефоном довіри Держприкордонслужби 15-98.

Єдиних стандартів щодо умов лікування та надання медичної допомоги - немає. Вони різняться в залежності від країни. В більшості з країн та клінік, наскільки нам відомо, пацієнтам з України, які прибули по програмі медичної евакуації надається житло, утримання, в деяких лікарнях пацієнтам забезпечують послугу перекладача для спілкування з медичним персоналом.